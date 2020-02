O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, recebeu nesta sexta-feira, 21, os agentes comunitários de saúde. Na ocasião, o gestor anunciou o pagamento dos benefícios da categoria e salário, ainda no fim deste mês.

A boa notícia dada pelo próprio prefeito é que a partir de março, ele vai sentar com a categoria para negociar o pagamento do piso nacional, no valor de R$ 1,4 mil, pois está ao lado dos trabalhadores.

“Parabenizo os homens e mulheres que nos procuraram para dialogar sobre os seus direitos. A bandeira do funcionalismo público faz parte da nossa gestão desde que fui deputado federal. O diálogo é uma marca da nossa gestão e sempre que nos for solicitado, vamos dialogar com os trabalhadores”, destacou o prefeito.

Em sua gestão, Ilderlei Cordeiro ajustou o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) dos servidores da saúde.