Da assessoria – Já é carnaval no país do carnaval. A maior festa popular do Brasil é aguardada ansiosamente pelos foliões, e na capital acreana não é diferente. Nesta sexta-feira, 21, a prefeita Socorro Neri participou da festa no Centro de Convivência para a Pessoa Idosa Cosme Morais, no Calafate.

As marchinhas e muito alegria ditaram o ritmo da turma da melhor idade. Aos 72 anos, a professora aposentada, Marisa Mendonça, era uma das mais animadas. Ela disse que adora brincar o carnaval desde os seus 15 anos.

“O carnaval faz parte da minha vida, eu sempre gostei. Me casei aos 19 anos e parei de me divertir, mas voltei agora na melhor idade. Estou recordando o passado e vivendo o presente, minha vida agora é outra. Estou aproveitando ao máximo esses dias de sol que voltei a ter. Tem sido maravilhoso”.

Seu Luizinho Nunes, de 76 anos, também frequenta o Centro de Convivência e disse que a companhia de outros idosos é muito importante nessa fase da vida. “Em termos da nossa idade nós temos que fazer movimentos, eu disse hoje para os meus amigos: eu vou porque tenho que fazer movimentos, então vamos pular carnaval que faz bem pra saúde”, afirmou.

A prefeita parabenizou os foliões, falou sobre a reforma do Centro de Convivência na Regional da Baixada da Sobral e desejou um excelente carnaval para todos.

“Esse é o carnaval mais animado que tem em Rio Branco, não tenho a menor dúvida. Que bom que vocês todos vieram para esse momento. É uma festa saudável e aqui só tem coisas boas, que alegram o nosso coração, faz bem para físico e nos divertimos juntos”, finalizou.