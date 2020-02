Inicia hoje a primeira noite de Carnaval em Brasiléia, onde aparentemente os foliões irão enfrentar muito frio, mas acredita-se que por ser tratar de uma tradição, os foliões não vão se deixar abater.

Todo a estrutura do evento já está montado e os barraqueiros, tanto da parte de bebidas como também de comida, estão muito otimista com o primeira noite que poderá render lucros aos expositores.

Um dos barraqueiro mais antigos, Nonato Rocha, afirmou que o frio não vai atrapalhar as vendas de bebidas já que seu ramo é bebida quente. Nonato destaca que uma das bebidas mais procurada é a chamada capeta, uma bebida tradicional que é preparada com cachaça, vodka, leite condensado, conhaque e limão.

Apesar deste evento acontecer em vários municípios do estado do Acre, acredita-se que o carnaval de Brasileia irá reunir muitos turistas, pois é conhecido como o melhor carnaval do estado, a Polícia Militar do 5º Batalhão estará fazendo a segurança dos foliões.

Aos foliões que vão brincar o carnaval de Brasiléia devem chegar cedo, pois o carnaval vai iniciar as 21:00, e por determinação da Polícia Militar deve encerrar 1:00 da manhã.

A comissão organizadora do Carnaval Legal Brasiléia Só Folia agradece e convida a todos para participar do carnaval e sobretudo brincar com muita tranquilidade e segurança.