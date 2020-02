A Polícia Militar prendeu no final da tarde desta sexta (21) o ex-agente penitenciário Ivanhoe Oliveira, de 37 anos, ele é o principal suspeito de matar a golpes de faca e depois decapitar a sua esposa Larissa Aurélia da Costa Silva, de 17 anos, pela madrugada em uma residência na rua C, no bairro Jorge Kalume, em Rio Branco.

A prisão do criminoso aconteceu em um campo de grama sintética localizado no bairro Tangará.

A polícia recebeu denúncias anônimas via Ciops que Ivanhoe estava nas imediações do bairro Tangará, uma guarnição se deslocou até a região e conseguiu encontrar o criminoso em uma arquibancada no campo de grama sintética do bairro.

Durante a ação da polícia, Ivanhoe estava na companhia de quatro pessoas ingerindo bebida alcoólica e sob efeito de entorpecente.