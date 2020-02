Uma guarnição da Companhia Choque/BOPE prendeu no final da tarde desta sexta-feira, 21 de fevereiro, o ex-agente penitenciário suspeito de decapitar sua esposa, durante a madrugada. A prisão ocorreu em um Campo de Grama Sintética, localizado no bairro Tangará.

Segundo informações da guarnição, os militares receberam várias denúncias anônimas via CIOSP para realizarem uma averiguação no bairro Tangará. A equipe, ao chegar no local, conseguiu localizar o suspeito em uma arquibancada no Campo de Grama Sintética do bairro.

O ex-agente estava em companhia de quatro pessoas, ingerindo bebida alcoólica e,aparentemente, sob efeito de entorpecentes. O capturado foi preso e apresentado na Delegacia Central de Flagrantes (Defla).