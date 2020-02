O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) participou durante toda esta semana, como representante da Câmara dos Deputados, da Audiência Parlamentar Anual nas Nações Unidas.

O objetivo dos parlamentares brasileiros no encontro foi debater a educação com os países que tem assento na ONU, e um dos temas principais foi discutir a avaliação do Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa).

O grupo de parlamentares discutiu ainda formas de melhorar a educação no mundo, pois o desenvolvimento do setor educacional não é preocupação apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Outro tema abordado na reunião foi a capacitação continuada de profissionais com treinamentos técnicos e teóricos.

“É preciso que tanto o setor público, quanto o setor privado invistam mais na formação vocacional, de preferência formação específica para diferentes formas de trabalho. Além disso, é necessário valorizar mais o estudante, proporcionar ambientes adequados e integrar a tecnologia”, destacou Jesus Sérgio.

Jesus Sérgio retornou a Brasília nesta quinta-feira (20), e segue para o Acre, onde passará o Carnaval.