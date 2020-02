Um taxista foi preso, na manhã desta quinta-feira (20), no Ramal Bom Jesus, em Rio Branco, com quase R$ 90 mil em espécie, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão pela Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Um dos alvos era a casa do taxista que saia no momento da operação policial. Ele foi interceptado e dentro do veículo e foi encontrada a quantia em dinheiro. Além disso, foram apreendidas duas motocicletas de luxo, que estão avaliadas em pelo menos R$ 150 mil, ouro e celulares, segundo a polícia.

“Ele já estava sendo investigado por tráfico de drogas e associação ao tráfico e conseguimos êxito nesta prisão. Quase 90 mil, bens de luxo, motos de R$ 150 mil e o carro utilizado”, explicou o delegado Roberto Lusena.

As investigações ocorriam desde o ano passado e apontam que o homem usava a profissão de taxista apenas como disfarce. Além disso, ele não soube explicar a origem do dinheiro.

“É o trabalho da Polícia Civil dando uma resposta à sociedade tentando tirar de circulação essas pessoas que causam mal a toda sociedade. A gente fica um pouco perplexo com uma pessoa que é taxista, com uma quantidade de quase R$ 90 mil em espécie e veículos luxuosos”, concluiu o delegado.

Ainda na operação, outras duas pessoas foram conduzidas à delegacia. Uma mulher suspeita de participar de organização criminosa e outra pessoa por contrabando e descaminho de cigarros de origem boliviana que estavam na casa dele. Por Alcinete Gadelha, G1 Acre