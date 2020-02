O Prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores acompanhado dos Secretários municipais e equipe, participaram da sessão solene que marcou o início dos ntrabalhos legislativos da Câmara Municipal de Epitaciolândia para o exercício de 2020.

Convidado para a missão de transmitir ao Poder Legislativo a Mensagem Oficial e o Plano de Governo para o Exercício Financeiro do ano de 2020 da Prefeitura Municipal, Tião Flores citou prioridades da sua gestão e as metas para o ano final do atual mandato.

O prefeito fez uma explanação das dificuldades enfrentada por parte da burocracia para desenvolvimentos de obras tais como a Ampliação da Escola Presidente Castelo Branco, pois a Obra foi embargada pelo DNIT, más já está sendo providenciada a liberação.

Reconhecemos as dificuldades más temos avançado em áreas que são de estrema importância para a população como na aquisição e manutenção de maquinário para melhoria de ramis é escoação da produção, disse o Prefeito. Falou também dos investimentos na área urbana como calçamento e sarjetas recuperação de pontes, disse que está cobrando do secretario de meio ambiente a escala da coleta de lixo para assim terem um controle durante os feriados.

Abordou de forma positiva as reivindicações de legislativo que sim temos que continuar essa parceria entre os dois poderes que quem ganha com isso é o povo.

Finalizou suas palavras agradecendo a todos que confiaram e confiam no seu trabalho.