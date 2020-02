TJAC – A pós-graduação Lato Sensu em Gestão do Sistema Penitenciário e Direitos Humanos está sendo ofertada pela Universidade Federal do Acre (UFAC), de forma gratuita, para servidores efetivos do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) e servidores do Sistema Integrado de Segurança Pública, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública.

São 300 vagas disponíveis, distribuídas entre dois municípios: Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Os servidores do TJAC podem acessar até 15% das vagas reservadas para a categoria, ou seja, são 30 vagas em Rio Branco e 15, em Cruzeiro do Sul.

O processo seletivo se encerra dia 17 de março e a inscrição será realizada via internet: Acesse aqui! Será necessário anexar comprovante de formação e de tempo de serviço.

De acordo com o edital, será aceita formação superior em qualquer área de conhecimento, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A pós-graduação será na modalidade de ensino à distância, com carga horária prevista para durar entre 15 e 18 meses.

A especialização irá conferir aos profissionais ferramentas teóricas e habilidades sobre mediação de conflitos, controle de criminalidade e violência, qualificação em princípios de cidadania e respeito à diversidade sociocultural. Assim, a formação incentivará a produção de estudos, diagnósticos e pesquisas aplicadas à segurança carcerária, que venham qualificar a Gestão do Sistema Penitenciário do Acre.