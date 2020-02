Dois homens foram presos, na tarde desta quarta-feira (19), no Boa União, em Rio Branco, e dois menores conduzidos. Eles são suspeitos de praticarem pelo menos 12 assaltos a comércios na capital. Um deles tinha mandado de prisão preventiva e o outro foi preso em flagrante.

“Teve uma residência identificada ontem [quarta,19] que tinha quatro meliantes. Todos eles envolvidos em assaltos em farmácias, comércios, bares. Os assaltantes são de alta periculosidade. Em uma das ações, eles desferiram um tiro contra um rapaz”, informou o delegado Leonardo Santa Barbara, da Delegacia Especializada de Combate a Roubos e Extorsões (Decore).

Só na quarta, pelo menos 20 vítimas, reconheceram os suspeitos, na delegacia. Mas, o número de vítimas pode chegar a 30, segundo informou a polícia.

O delegado informou que as investigações ocorrem desde o ano passado, quando a polícia tentava identificar os suspeitos e o local onde se escondiam.

“Os investigadores identificarem essa casa, prenderam esses rapazes e conduziram à delegacia. Um deles já tinha mandado de prisão preventiva em aberto e outro tinha trocado tiros com um policial militar na noite anterior durante tentativa de assalto”, disse o delegado.

Condenado preso

Em outra ação da polícia, o Núcleo de Capturas (Necap) prendeu um homem que estava foragido da justiça. Segundo a polícia, ele tem mais de 45 anos de condenação.

“Isso significa dizer que a segurança está trabalhando e, principalmente, a Polícia Civil, no sentido da repressão, de combater a impunidade no nosso estado. Tenho dito para pessoas que estão cometendo e cometeram esses crimes, a polícia civil vai estar incessantemente trabalhando para dar essa resposta à sociedade e para as vítimas”, disse o delegado geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel. Por Alcinete Gadelha, G1 Acre