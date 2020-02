Durante a sessão ordinária desta quinta-feira (20), a deputada estadual Maria Antônia (PROS) usou a tribuna da Casa para parabenizar a comissão organizadora do Carnaval Legal Brasileia só Folia 2020 nas pessoas do ex-secretário de cultura, Raimundo Lacerda e dos jornalista Almir Andrade e Fernando Oliveira que todo ano se propõe a realizar esta festa que já é uma tradição no município.

Na oportunidade a parlamentar destacou a importância da realização desta festa pelo fato de levar aos munícipes a alegria e dar a oportunidade para muitas famílias a ter uma renda neste período festivo, onde sem dúvidas aquecerá a economia local, além que incentivar a cultura na cidade.

“Sem dúvidas é o momento de parabenizar toda essa comissão pela organização do carnaval, fazendo brincadeira para os munícipes de Brasileia e ao meu ver o carnaval não é só brincadeira é na verdade uma oportunidade para as famílias, principalmente as que não tem emprego, para ganhar o seu dinheiro expondo os seus produtos, seja na culinária ou no artesanato e muitas outras áreas a serem expostas”, destacou Maria Antônia.

A deputada parabenizou também a prefeitura de Brasileia na pessoa da gestora Fernanda Hassem que apesar de não estar realizando o carnaval devido a falta de verba para tais fins, mas tem apoiado e dado assistência naquilo que lhe confere, pois sabe que é uma tradição no município.

Vale destacar que o Carnaval Legal Brasileia só Folia 2020 inicia neste sábado (22) com várias atrações de Bandas, Djs e o tradicional bloco das Rolinhas do Coronel. A festa tem duração de quatro noites e será realizada na Praça Hugo Poli, no Centro da Cidade.

O evento conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, conta ainda com o apoio da Policia Militar através do 5º Batalhão, que fará a segurança do evento. Além de realizar rondas ostensivas para garantir a diversão dos foliões.