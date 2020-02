Assessoria – Uma das marcas mais conhecidas no mundo, a Amazônia brasileira recebe diversos eventos nacionais e internacionais durante o ano. Seguindo nessa ousadia, o Acre como estado integrante da região também promete movimentar sua capital com o Fórum Internacional de Negócios, que será realizado de 10 a 14 de março, na sede do Sebrae.

O evento está sendo promovido pela Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje), que realiza em Rio Branco, pela primeira vez, a Assembleia Geral Ordinária (AGO), que completa a 92ª edição.

A expectativa é que o evento reúna ao menos 200 empresários, de mais de 20 países e dos 26 estados brasileiros. Nomes que são referências do ramo empresarial no Brasil foram convidados e serão conferencistas no evento, como Arthur Igreja, João Kleper, Maria Brasil, George Pinheiro, Eduardo Diogo, Marcelo Moura e Dande Tavares, além dos conferencistas internacionais Bertrand Dupont, da França, Jennifer Ebrechet, da Argentina e Salimo Adbula, de Moçambique.

“A Associação de Jovens Empresários do Acre, a Ajeac, há um ano vem trabalhando na organização deste encontro, em parceria com diversas entidades locais, nacionais e internacionais. Sem dúvida alguma, é o momento mais importante do associativismo da história do Acre”, relata Daniel Ribeiro, que está na coordenação executiva do evento, é presidente da Ajeac e diretor de Integração da Conaje.

Daniel diz ainda que o Acre está localizado em uma posição estratégica, e esse foi um dos fatores, além de toda potencialidade apresentada, para que fosse sede do evento. “Em um raio de mil quilômetros do estado moram mais de 25 milhões de pessoas, que movimentam uma grande quantidade de dinheiro. Então porque não aproveitamos isso?”, provoca Daniel.

Realização

O Fórum é uma realização da Associação de Jovens Empresários do Acre (Ajeac),

Confederação Nacional de Jovens Empresários (conaje) e Federação Iberoamericana de Jovens Empresários (Fije), organização da D´NEK consultoria. A iniciativa tem o apoio do Sebrae, Governo do Estado, Prefeitura de Rio Branco e Rede Amazônica.

O evento tem os seguintes parceiros: Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB), União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço (Unecs), Câmara de Comércio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CE-CPLP), Federação das Associações Comercias do Estado do Acre (Federacre), Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), Conselho da Mulher Empreendedora (CME), Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Câmara Municipal de Rio Branco (CMRB), Conselho Regional de Administração (CRA-AC), Conselho Regional de Contabilidade (CRM- AC), Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Acre (OAB-AC), Otimiza Brasil, Tribunal de Justiça do Acre e Associação Comercial do Acre (ACISA).

O Fórum

O Fórum Internacional de Negócios da Amazônia promete trazer para o estado diversas entidades do meio associativista nacional e internacional, tendo como um dos principais objetivos demonstrar como a Amazônia está posicionada estrategicamente para ser o principal corredor de entrada e saída de produtos do Brasil pela Rota do Pacífico, além de dar outras alternativas de investimentos em tecnologia e agronegócio.

As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser feitas através do site dnek.com.br/agoconaje. Para acessar a programação completa do evento.