A Prefeitura de Tarauacá, cidade localizada na região norte do interior do estado do Acre, distanciada cerca de 400 quilômetros da capital Rio Branco e com uma população estimada de 41 mil habitantes escolherá em março a banca organizadora para realização de novo concurso público.

Conforme recente publicação vinculada no Diário Oficial da União nesta semana, a Prefeitura promove processo licitatório na modalidade pregão presencial para contratação de empresa sem fins lucrativos especializada em planejamento, organização e execução de concurso público, destinado ao provimento de vagas para formação de cadastro de reserva do serviço público municipal.

Ainda, a remuneração inicial irá variar de um salário mínimo a R$ 8.000,00 mensais, conforme o Termo de Referência do concurso prevê a formação de cadastro de reserva para os cargos de merendeira, servente, auxiliar de saúde bucal, auxiliar administrativo, fiscal sanitário, técnico em análises clínicas, técnico agrícola, técnico em enfermagem, assistente social, contador, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro civil, bioquímico farmacêutico, médico clínico geral, médico veterinário, nutricionista, professor, psicólogo e procurador jurídico.