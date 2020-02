A Prefeitura Municipal de Brasiléia através da Secretaria de Cidadania e Assistência Social e Centro do Idoso, organizaram com muito carinho, o primeiro “grito” de carnaval da melhor idade.

O objetivo da festa foi promover entretenimento, descontração e alegrar os idosos que participam todas as terças-feiras do forró que já é tradição na Praça do Mirante e que atualmente está sendo realizado na quadra do Ferreira Silva, ao lado do Centro Cultural. O local recebeu decoração especial de carnaval e para animar ainda mais a festa foram distribuídas máscaras carnavalescas para que os participantes já entrassem no clima da maior festa popular do Brasil. E teve 100% de aprovação pelos participantes.

A Prefeita Fernanda Hassem que é participante ativa do forró dos idosos, fez questão de marcar presença na folia carnavalesca com os foliões da melhor idade acompanhada dos secretários e equipe e dos vereadores Rogério Ponte (Presidente da câmara), Mário Jorge, Edu, Zé Gabriele.

Esse é um evento que sem dúvida contagia a todos que participam, proporcionando leveza e descontração a quem já construiu com a história de Brasiléia e ainda têm muito a contribuir: os idosos do município.

Além de ser uma atividade onde os mesmos dançam bastante e aproveitam para se divertir com a família e os amigos.

Para os idosos que curtem a festa carnavalesca, e para a população em geral, o Carnaval Brasiléia Só Folia será realizado pelo Grupo Amigos da Folia, com 4 noites de diversão na Praça Hugo Poli, iniciando dia 22 e se estendendo até o dia 25 de fevereiro.