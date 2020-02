A prefeitura de Assis Brasil e parceiros locais promovem nos dias 21 e 22 (sexta e sábado) o Assis Brasil Folia 2020. O evento carnavalesco acontece na concha acústica Soldado Marinho Gonzaga de Lima, conta com atrações locais, também com a presença do cantor Edson Chocolate de Sena Madureira e Arthur dos Teclados de Brasiléia.

A segurança será reforçada por policiais militares, civis, bombeiros, além de profissionais privados para garantir a harmonia do evento, que iniciará às 17 horas encerrando às 3h da manhã.

Com a expectativa de um fluxo maior de foliões, os empreendedores já estão se organizando para atender o público com alimentação, bebidas, dentre outros serviços, uma oportunidade para fomentar o comércio local, que é um grande parceiro do município.

A secretaria de saúde estará presente realizando testes de glicemia, aferimento de pressão arterial, distribuição de preservativos e informações sobre DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis).

A festa conta com a participação dos blocos que se desfilarão nas categorias infantil, adulto e terceira idade, além da apresentação da Musa Assis Folia. O Bloquinho Kids, destinado às crianças, tem encontro marcado às 17h na praça central e exige o acompanhamento dos pais ou responsáveis.

Os foliões poderão se inscrever para a premiação de Melhor Bloco, que elege a equipe mais animada, criativa e organizada. As inscrições estão sendo realizadas na prefeitura durante horário institucional.