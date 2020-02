O diálogo é uma das marcas da gestão da prefeita Fernanda Hassem, que na última terça-feira, 18, reuniu-se com os moradores da comunidade 4 Bocas, no quilômetro 13. O secretário de Finanças, Tadeu Hassem, também participou do encontro.

Ouvindo os moradores, a prefeita levantou demandas acerca da melhoria do ramal e pontes, limpeza dos acessos e serviço de tapa-buraco na estrada de asfalto.

Conscientes de que uma gestão se faz com parcerias, os moradores se dispuseram a doar parte da madeira que será utilizada nas pontes, bem como a pirraça para pavimentação do ramal.

Josefa Lopes parabenizou o trabalho da Prefeitura. “Agradecemos a vinda da prefeita Fernanda Hassem, que nos ouvir e se colocou à disposição para fazer a melhoria do nosso ramal e limpeza na lateral da estrada de asfalto. Sei que o tapa buraco nessa parte não é de responsabilidade da Prefeitura, mas mesmo assim ela vai parceria para que esse benefício chegue até a gente”, reconheceu.

Em 2019, a Prefeitura de Brasileia realizou obras de melhoramento em mais de 1,4 mil quilômetros de ramais. Neste ano, apesar das chuvas, a gestão segue levando as ações para as comunidades rurais, com reposição de bueiros, construção e recuperação de pontes, além de realizar raspagem e piçarramento de trechos críticos para facilitar o acesso e o escoamento da produção agrícola.

“Agradeço à comunidade por sempre nos receber tão bem. Endosso o nosso compromisso de trabalho. Temos priorizado os investimentos na zona rural e setor agrícola. Nossa gestão tem alocado recursos na cadeia produtiva do milho, que na última colheita gerou mais de 36 mil toneladas do grão. Estamos fortalecendo a agricultura familiar, pois compreendemos a importância de gerar oportunidade ao pequeno produtor”, destacou a prefeita.

Fernanda Hassem que tem um estilo de gestão diplomático e agregador, dialogou com o governo do Estado para assegurar a pavimentação da rodovia, que atende as comunidades do mais do quilômetro 13 e do Polo. A reunião no 4 Bocas contou com a presença dos vereadores Antônio Francisco, Rogério Pontes, Zé Gabrielle, Mario Jorge, Antônio Francisco, Edu Queiroz e Rosildo Rodrigues.