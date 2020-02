O Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), iniciou nesta semana o ano letivo em todos os centros socioeducativos do estado. No total, 435 adolescentes são alcançados entre as modalidades de ensino fundamental e médio.

No processo de socioeducação promovido pelo ISE, esta ferramenta se torna também a base fundamental para a ruptura com um caminho direcionado ao mundo do crime e a readequação à uma vida digna em sociedade.

Somente em Rio Branco, 253 alunos estão matriculados na Escola Darquinho, que possui anexos nos quatro centros socioeducativos. De acordo com o diretor da escola, Jessé Dantas, o objetivo para o ano de 2020 é ofertar uma educação de qualidade visando a formação integral.

“Também buscamos oferecer condições que favoreçam o protagonismo, garantindo o acesso às oportunidades, bem como a formação de valores para a participação na vida em sociedade”, afirmou o diretor.

O presidente do ISE, Rogério Silva, desejou boas-vindas aos socioeducandos e ressaltou que a quantidade de alunos matriculados evidencia o tamanho do desafio. “Aproveito essa ocasião para desejar um excelente ano letivo para todos. Que eles possam aproveitar o máximo dessa ferramenta essencial, capaz de transformar vidas”, disse.