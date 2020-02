O vice-governador do Acre, Wherles Rocha (PSDB), emplacou um irmão no governo Gladson Cameli (PP). O Diário Oficial de terça-feira (18) trouxe a nomeação de Alonso da Rocha Júnior como chefe de departamento da Casa Civil.

Não é incomum as nomeações de parentes de pessoas poderosas do Estado na estrutura do governo.

Há também o caso de vários deputados que têm parentes no governo, como é o caso do deputado Luiz Tchê que nomeou vários parentes, Antônio Pedro que nomeou a nora e José Bestene que nomeou nora e genro.

Mara Rocha se posiciona sobre assunto. A deputada Mara Rocha enviou à redação o posiocionamento sobre a nomeação de Alonso Rocha na Casa Civil.

“Sobre o assunto do irmão da deputada, alguns reparos precisam ser feitos. O cargo oferecido foi o de Chefe de Departamento, com salário de 10.800,00 aproximadamente. Mas, independentemente disso, por sugestão da Mara Rocha e com a concordância do próprio Alonso Junior, ele não aceitou e pediu para tornar sem efeito a indicação. Por isso, peço a sua gentileza no sentido de dar uma atualizada na matéria com essa informação”. Por Gina Menezes / Folha do Acre