Na manhã desta quarta-feira (19), o deputado estadual Fagner Calegário (PL) participou de uma reunião com o governador Gladson Cameli e deputados da base para tratar de temas importantes ao governo.

Entre os assuntos abordados na reunião, na pauta principal estava a denúncia que Calegário apresentou ontem (18) na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) de que agentes em nome do governo estariam cobrando propina de 20% a empresários de diversos seguimentos em troca de resolver questões de pagamentos do governo. Sobre essa denúncia, Gladson Cameli assegurou que irá apurar os fatos e caso seja confirmado, os responsáveis serão punidos.

Questionado sobre participar de uma reunião com deputados da base e com o governador, Calegário disse: “Sempre deixei bem claro de que não sou base e também não sou oposição, o meu lado é o lado do povo, sempre que for para debater e contribuir com o que for bom para o povo acreano eu estarei presente, seja com o governador ou representante de qualquer poder. Assim como naquilo que eu julgar ruim para o povo, irei manter a posição firme que venho mantendo até hoje.”