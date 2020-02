Nesta quarta-feira (18), o deputado estadual Fagner Calegário (PL), presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, compareceu à solenidade de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica – Força Tarefa/AC, entre as polícias civil e federal com o objetivo de criar um ambiente investigativo com representantes de todos os órgãos de inteligência a fim de combater o crime organizado no Estado.

A solenidade aconteceu no auditório da sede da Polícia Federal em Rio Branco, onde também estiveram presentes o governador Gladson Cameli e o secretário de justiça e segurança pública Paulo Cézar Rocha dos Santos. Calegário foi o único parlamentar a comparecer ao evento e se colocou à disposição para ajudar no que fosse necessário.