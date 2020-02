Nesta quarta-feira (19), a deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) e outros deputados da bancada acreana se reuniram com o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Leite Valeixo, para tratar da Segurança Pública no estado. Em meio à grave crise e dificuldade para enfrentar a criminalidade no Acre, o Governo Federal reduziu a atuação da PF na região.

Durante a conversa com Valeixo, Perpétua deixou claro a necessidade de um olhar mais apurado em relação ao Acre. “Nossas cidades sofrem com a entrada de armas e drogas pelas fronteiras, as famílias estão intimidadas pelas facções, não podemos aceitar a redução da nossa segurança”, afirmou a parlamentar.

A deputada acreana, ao sair da reunião, ressaltou a fala do diretor-geral sobre aumentar o efetivo e a esperança de melhora nas fronteiras. “Não se combate a criminalidade sem o uso de uma central de inteligência. Já pedi ao ministro da Justiça e Segurança Pública que isso seja feito no Acre e hoje a PF disse que dará uma atenção especial ao nosso estado, trabalhando de uma forma diferente, procurando a melhor forma de percorrer o Acre. Será muito importante essa parceria entre as polícias Federal, Militar e Civil”, completou.