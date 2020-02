O vereador Amadeu Vieira (PT) do município de Marechal Thaumaturgo fez mais uma denúncia à redação do site 3 de Julho Notícias contra o secretário municipal de educação, Eclínio Furtado do Nascimento, que segundo o parlamentar, o secretário é de confiança do Prefeito Isaac Piyãko (PSD).

Amadeu destacou que o prefeito do município já recebeu diárias mais que suficientes para levar as necessidades do município, inclusive de todas as áreas, incluindo a educação ao conhecimento dos que podem ajudar de fato.

De acordo com portal da transparência da prefeitura, o secretário Eclínio Furtado já embolsou dos cofres públicos da prefeitura de Marechal Thaumaturgo o valor exato de R$ 11.180,00 (onze mil cento e oitenta reais) somente em diárias, o vereador destaca que essas diárias estão sendo recebidas sem que a população entenda o motivo destas viagens, é uma situação muito suspeita!!!”, destacou o parlamentar.

Será necessário as autoridades da justiça devem intervir para que a coisa pública possa trilhar os caminhos corretos na prefeitura de Marechal Thaumaturgo?

Atenção Ministério Público e instituições competentes, o vereador Amadeu está denunciando os mais de 11 mil do dinheiro do povo pagas ao secretário de educação sem necessidade!!