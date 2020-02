O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), presidente municipal do partido em Rio Branco, disse que a direção nacional da legenda e também os correligionários acreanos, avaliam como muito positivo o resultado da pesquisa Big Data / TV Gazeta (Record), divulgada na segunda-feira (17), na qual põe Socorro Neri e César Messias como um dos nomes predileto do eleitor nos dois maiores colégios eleitorais do Acre.

Segundo dados da pesquisa Big Data, Socorro Neri lidera a pesquisa espontânea e César Messias, atual presidente estadual do PSB acreano, está empatados tecnicamente com o prefeito Ilderlei Cordeiro e Marcelo Siqueira , ambos com 13% da preferência dos entrevistados.

“O impressionante sobre o resultado da pesquisa é que nem Socorro Neri, nem César Messias afirmam ser candidatos ainda, mas isso encoraja o partido a apresentá-los como uma opção para o eleitor no pleito de 2020”, afirma Jenilson Leite.