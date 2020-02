Embora ainda não tenham se declarado como possíveis candidatos na disputa pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, o ex-prefeito, ex-depuatado federal César Messias (PSB) e o Professor Marcelo Siqueira (PT), aparecem com pontuação surpreendente na pesquisa encomendada pela TV Gazeta e divulgada nesta segunda-feira.

Segundo a pesquisa Realtime Bigdata, e divulgada pela TV Gazeta nesta segunda-feira, dia 17, a disputa eleitoral de Cruzeiro do Sul será uma das mais acirradas do estado. O levantamento foi feito nos dias 12 e 13 de fevereiro, e ouviu 630 pessoas.

Na votação estimulada, num primeiro cenário, Fagner Sales aparece em primeiro com 23%, seguido de Cesar Messias, Ilderlei Cordeiro e Marcelo Siqueira, ambos com 11%. No segundo cenário, Fagner Sales também lidera com 26%, Ilderlei tem 14%, Cesar Messias e Marcelo Siqueira marcam 13%, cada.

Se levar em conta uma junção de César e Marcelo, a pontuação seria de disputa com chances reais de chegar a uma possível vitória, pois a polarização entre os grupos de Vagner Sales e Ilderlei Cordeiro abririam uma brecha para uma nova alternativa.

O Professor Marcelo Siqueira disputou na vice de Henrique Afonso em 2012, sendo derrotado por Vagner Sales. Marcelo goza de prestígio junto à comunidade acadêmica e sua vivência política já o credencia fazer a disputa, prova disso foi seu desempenho na pesquisa.

Uma parte significativa dos eleitores cruzeirenses não aprova essa guerra de egos entre os grupos de Ilderlei (PP) e Vagner Sales (MDB), que fizeram da disputa eleitoral deste ano um episódio de vida ou morte.

Vagner Sales irá lançar o filho Fagner Sales enquanto Ilderlei afirma que também tentará sua reeleição.

A eleição municipal deste ano irá proporcionar bons capítulos e, Cruzeiro do Sul terá uma das melhores disputas dentre os 22 municípios.