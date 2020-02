O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) conseguiu junto ao Ministério da Saúde a liberação de R$ 5 milhões em recursos, para manutenção das unidades hospitalares mantidas pelo Governo do Acre, nos municípios do Estado. O dinheiro já está na conta do governo estadual.

Os recursos são do Fundo Nacional de Saúde e podem ser utilizados para conservação e reforma das instalações dos hospitais. Além disso, pode ser usado ainda para manutenção dos equipamentos (raio-x, tomografia e ultrassonografia) e aquisição de seringas e materiais de curativo.

“O Ministério da Saúde atendeu uma solicitação do nosso mandato e liberou um valor importante para melhorar o atendimento à população, atuando na ampliação do custeio e investindo na saúde do nosso Estado”, afirmou o deputado.