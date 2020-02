Na manhã desta terça-feira (18), o deputado estadual Fagner Calegário (PL) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) para fazer uma denúncia de que alguns agentes em nome do governo estariam procurando empresários dos mais diversos seguimentos para pedir dinheiro em troca de resolver questões de pagamento do próprio governo.

Ainda segundo o deputado, o valor seria referente a 20% das dívidas, a que se refere como algo muito grave: “Estou falando isso aqui porque quero que realmente seja apurado, quero que alguém do governo diga que eu tenho que provar, vamos sentar todo mundo em uma mesa redonda, ou melhor, vamos todo mundo prestar esclarecimentos no foro legítimo da polícia”, disse o parlamentar.

Calegário disse ainda que queria registrar algo que anotou de uma das conversas na qual um desses agentes teria dito: “Quem parte e reparte fica com a maior parte, se não fica é burro ou não entende da arte”. E finaliza dizendo que gostaria de pedir essa reflexão do governo, que está se iniciando e poderia fazer tudo diferente, mas em menos de dois anos já teriam pessoas em nome desse governo fazendo a “correria”.