Depois de assumir a presidência estadual do Progressista a senadora Mailza Gomes iniciou com todo gás, rodou o Acre inteiro mobilizando correligionários, organizou as direções e até pareceu que tinha o comando da sigla.

Passado alguns meses, a coisa foi ficando solta e tudo acontecia fora do conhecimento e sem a opinião de quem preside; no caso a própria Mailza Gomes.

A senadora sequer estava convidada para sair na foto de filiações de novos prefeitos, vereadores e personalidades que chegavam no partido, o que gerou um descontentamento que parece não ter volta.

A disputa para ver que será o nome respaldado a ser o pré-candidato a prefeito de Rio Branco tem colocado as vísceras do partido de fora. O deputado José Bestene, o secretário Thiago Caetano e o Diretor do IDAF em rota de coalizão.

Ao invés de uma disputa republicana e saudável, a coisa ganhou ares e vale tudo e o pior; não tem árbitro para apitar o jogo, já que nem Mailza, nem o governador entram no game.

A impressão que dar é que o governador estar deixando ambos se desgastarem de graça, daí tão logo anunciará que o partido não conseguiu unidade e força para a disputa e com isso se alinhar a candidatura de Minoru Kimpara do PSDB.

Mailza Gomes tem dito que se reunirá com o governador Gladson Cameli e, somente depois da conversa definirá se continua ou não a frente do partido.