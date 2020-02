A avalanche que varreu o PT do governo nas eleições de 2018 e que, consequentemente, tirou à reeleição de deputado federal do ex-prefeito de Rio Branco, Raimundo Angelim, aparentemente, não comprometeu o seu prestígio junto à população, que o reconhece como um excelente gestor.

Prefeito da capital por oito anos, afável no trato com as pessoas e eficiente na administração pública, Angelim aparece como um possível pré-candidato a prefeito de Rio Branco extremamente competitivo quando tem seu nome posto a prova.

Com imagem ilibada e reputação íntegra, que estão acima de quaisquer questões partidárias, Raimundo Angelim é “namorado” por muitos que sonham em tê-lo como pré-candidato de seus partidos.

O senador Sérgio Petecão (PSD) é um dos exemplos de políticos que convidaram o ex-prefeito petista para ser candidato por sua sigla, por visualizar a densidade eleitoral e a capacidade administrativa de Angelim.

A pesquisa do Instituto Real Time BigData, publicada nesta segunda-feira, 17, apresenta Angelim em segundo lugar, com 17% das intenções de votos, atrás apenas do do ex-presidente do PT e ex-reitor da Ufac, Minoru Kimpara, que aparece com 27% dos votos.

Mesmo sendo bem quisto pelo rioabranquenses e se apresentando extremamente competitivo nas pesquisas de intenção de voto, o ex-prefeito Raimundo Angelim tem dado o silêncio como resposta a todos, que o questionam sobre a possibilidade de sua candidatura.

Se Angelim aceitará ou não o desafio de ser candidato ainda é uma incógnita. Mas, uma coisa é certa, por sua trajetória política se for candidato, será pelo Partido dos Trabalhadores.