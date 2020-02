O vereador Amadeu Vieira (PT) do município de Marechal Thaumaturgo procurou a redação do site 3 de Julho Notícias para fazer uma denúncia exclusiva contra o prefeito do município Isaac Pianko (PSD) e o secretário de educação Eclínio Furtado do Nascimento.

De acordo com o parlamentar, o gestor e seu secretário estaria usando de forma indevida uma caçamba de propriedade da prefeitura que deveria estar sendo usada para beneficiar a população, mas segundo o vereador, a máquina está sendo usada para beneficiar os interesses pessoais do secretário em questão.

Amadeu afirma que o secretário Eclínio está construindo um posto de lavagem no Centro de Marechal e está aproveitando o fato de ser secretário da prefeitura para usar de forma ilícita a caçamba para carregar barro para a obra.

É possível ver nas fotos abaixo que a caçamba é do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que inclusive deveria estar auxiliando os moradores da zona rural do município, mas ao invés disto está sendo usada para outros fins e segundo o vereador o prefeito Isaac Pianko tem conhecimento do fato e não faz absolutamente nada.

Será necessário as autoridades da justiça intervir para que a coisa pública possa trilhar os caminhos corretos? Atenção Ministério Público e instituições competentes o Vereador Amadeu está afirmando que o prefeito e o secretário de educação de Marechal Thaumaturgo estão usando de forma indevida a caçamba da prefeitura. A população está esperando uma resposta a altura!!!