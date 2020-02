O Deputado Estadual Fagner Calegário (PL) deve visitar nesta terça-feira (18) o presídio da capital acreana Dr. Francisco de Oliveira Conde e a Unidade Prisional 4. Isto porque, o parlamentar solicitou aos organismos de segurança responsáveis pelas unidades uma visita da Frente Parlamentar da Segurança Pública, recém instaurada na Assembleia Legislativa com a finalidade de auxiliar o Executivo no combate ao crime.

Calegário, que é presidente da Frente Parlamentar, na semana passada fez contato com a assessoria de Sérgio Moro para tentar colocar na agenda do Ministro uma reunião com os deputados acreanos, além do pedido feito ao Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública pela reabertura da UP4.

Em menos de uma semana, a Frente Parlamentar da Segurança Pública, sob o comando de Calegário, já mostrou ao que veio. Quanto a ida solicitada aos presídios, a intenção é, vivenciar de perto e identificar as problemáticas que cercam o nosso sistema de segurança, desde a fase pré processual ao cárcere, para então traçar um plano de ação do Poder Legislativo para auxiliar o Estado no combate ao crime organizado, finalizou o deputado.