Após um ano de muita luta contra o câncer, a pequena Isabella Lima de Assis de 6 anos, (que junto de sua família reside no município de Brasileia, precisamente na rua Olegário França, Bairro Eldorado nº 516), foi abençoada ao conseguir um doador compatível para o transplante de medula.

Com isso, os familiares da menina reativaram a Vaquinha on-line com o intuito de arrecadar recursos para essa próxima fase, e diante da dificuldade financeira e dos gastos que serão gerados fora do estado, a família de Isabella vem através desta nota pedir o apoio e a ajuda de toda a comunidade para que quem puder contribuir com qualquer quantia, que possa estar ajudando.

O transplante de medula acontecerá em Curitiba, onde o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) disponibilizará apenas as passagens, mas a família é quem irá arcar com os custos das despesas, portanto quem puder ou tem interesse em contribuir poderá estar depositando direto nas contas abaixo que é de um familiar de Isabela. Ajudem!!!!

Conta da Avó:

Agencia: 4652-3

Conta: 8.095-0

Banco do Brasil

Nome: Pedrina Ferreira de Lima (avó)