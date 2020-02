O prefeito Bira Vasconcelos recebeu em seu gabinete institucional uma comitiva formada por profissionais engenheiros do Departamento de Estado de Água e Saneamento – DEPASA e da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, a fim de tratar sobre a Ampliação da Estação de Tratamento de Água – ETA do bairro da Bolívia, que atualmente atende mais de 60% da população de Xapuri.

Ficou acordado que o Governo do Estado por meio do DEPASA e com total apoio da Prefeitura de Xapuri ampliará a capacidade de tratamento de água de 45l/s para 75l/s, o que propiciará maior abrangência no atendimento à população.

Na oportunidade a equipe do DEPASA e o prefeito Bira Vasconcelos trataram ainda sobre os transmites da transferência da ETA do Fura ao bairro Sibéria, que acontecerá brevemente.

O prefeito Bira Vasconcelos, por sua vez, legitimou a importância da transferência e destacou “que a Prefeitura estará de mãos dadas com DEPASA e FUNASA durante toda ação”.

Ao todo serão mais de R$ 2,5 milhões de reais investidos na ação, que comportará ainda a construção de uma Adutora que passará pela Rua Rotary ao lado IFAC.