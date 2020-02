A Prefeita em exercício Ângela Valente cumpriu na manhã desta terça-feira (11) agenda de vistoria e acompanhamento dos trabalhos de construção da ponte do ramal que dá acesso a Terra Indígena Puyanawa, no Igarapé Maloca.

“Esse trabalho é uma prevenção para quando o verão chegar não haver preocupação com pontes e focarmos mais na melhoria do ramal. Esta e outras pontes estão sendo construídas com recursos pois, desde o ano passado que nós não recebemos recursos para reformar as pontes e bueiros. Esse é um exemplo claro do nosso compromisso com o produtor rural que precisa desta assistência”, disse Ângela Valente, Prefeita em Exercício.

Ao todo estão sendo construídos mais de 60 metros de pontes algumas delas estavam sem condições de trafegabilidade. Mesmo sem o repasso do Governo Estadual e Federal para este setor a Prefeitura não tem medido esforçosa para construir e recuperar as pontes dos ramais. Já foi construída a ponte do Igarapé do Banho.

“Essas pontes representam muito para esses moradores porque a comunidade dos Puyanawas já haviam sofrido alguns acidentes. Essa ponte veio a ajudar na trafegabilidade dos indígenas para a escoação de sua produção como a entrada e saída de turistas nesta aldeia. A comunidade só tem a agradecer o esforço e o cuidado que a gestão tem tido com os ramais de nossa cidade”, falou Luciano Rocha, Vereador (MDB).

O esforço da atual gestão para melhorar os ramais tem sido de inverno a verão. Muitos das vias de escoamento da produção rural oferecem trafegabilidade de inverno a verão.