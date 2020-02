O deputado estadual José Bestene (PP) usou a sua página do facebook neste domingo (16) para fazer uma nota onde mais uma vez o parlamentar critica a gestão passada e defende com unhas e dentes a gestão desastrosa de Gladson Cameli.

Em nota, Bestene afirma que quando assumiram o governo, os servidores estavam com o 13° salário atrasado, fornecedores estavam desesperados e a estrutura das secretarias estavam destruídas, mas o que chama a atenção é que o parlamentar em nenhum momento de sua vida política foi a público falar das condições em que o ex-governador, tio de Gladson deixou o estado.

Se o deputado Bestene quer realmente ficar remoendo o passado, olhando pelo retrovisor, então que comece falando dos seis meses de salário atrasado dos servidores do estado, que foi deixado e que o PT assumiu e resolveu essa situação que não é segredo para nenhum acreano.

Talvez o deputado José Bestene (PP), não toca neste assunto porque fez parte da gestão, no qual foi secretário de Saúde desde o início, e que está fazendo o mesmo na gestão de Gladson, se beneficiando e indicando seus próprios parentes para assumir cargos altamente importantes, como o sobrinho Alysson Bestene, que não só é secretário de saúde como também de articulação política.

Tem também o genro de Bestene, Cristiano Silva Ferreira, que segundo a edição de quinta-feira, 2, no Diário Oficial do Estado pode faturar quase R$ 12 milhões com venda de computadores no governo de Gladson em apenas um ano, através da empresa C. Com Informatica Imp. Exp. Comércio e Indústria Ltda, que foi escolhida pela Secretaria de Educação para fornecer computadores.

Como estão todos em casa, Bestene colocou outro genro para ocupar interinamente a superintendência da Fundação Hospitalar do Acre, Moisés Marcelo de Lima que já ocupava o cargo de Diretor Executivo da unidade, passou para um cargo mais alto e muitos outros.

Além dos genros, tem também a nora de Bestene que é presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac) no governo de Gladson Cameli, Mayara Cristine Bandeira de Lima, e a essa hora a nora e genro do deputado Bestene devem estar celebrando o contrato de mais de meio milhão de reais do governo acreano.

Mas voltando ao assunto de falar das falhas e erros do outros, o mais digno a ser feito pelo deputado Bestene é reconhecer que até o momento o governo de Gladson Cameli, no qual ele faz parte, tem sido falho em todas as áreas, levando em consideração o fato de prometer demais e fazer de menos; muitos questionamentos estão no meio do povo acreano: Cadê a sensação de segurança que vinha em 10 dias? Cadê o choque de segurança? Cadê a melhora na saúde pública? São tantos cadês…

Sem falar no fato de o governador Gladson Cameli ter sido considerado no seu primeiro anos de mandato como o pior governador do Brasil, onde passou boa parte do seu mandato viajando para fora do estado e fora do pais, assim como o seu vice-governador, mas isso o deputado Bestene não questiona.