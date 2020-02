Capitão-de-colar-amarelo é uma das aves que entraram para a lista do Chandless no ano passado — Foto: Ricardo Plácido

O Chandless ocupa 4% do território do Acre e guarda uma rica biodiversidade. Criada em 2004, a Unidade de Conservação de Proteção Integral ocupa uma área de 695 mil hectares e abrange os municípios de Manoel Urbano, Sena Madureira e Santa Rosa do Purus. Abriga 438 espécies de aves, das quais 31 foram descobertas no local ano passado.

O número total de aves é mais da metade do que se encontra em todo estado do Acre. “A gente teve um aumento significativo de espécies. Tínhamos 407 e fomos para 438”, explica o biólogo da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), Jesus Rodrigues, que é responsável pela gestão do parque.

Em 2016, a reserva ganhou a primeira plataforma de observação de aves do Acre, com 30 metros de altura. Apesar das dificuldades de acesso, o parque atrai cada vez mais amantes do turismo de observação de aves.

“A gente tem um potencial incrível. As espécies são exclusivas do habitat, só ocorrem lá. Então é super importante que a gente tenha, porque o parque acaba sendo a única unidade que é formalmente uma área protegida e que realmente protege as espécies que estão lá”, explica o biólogo Jesus Rodrigues.

Para estimular o turismo na região é preciso melhorar a logística de acesso às visitações ao local, explica ele.