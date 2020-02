Mulher é presa ao tentar entrar com cocaína e maconha escondidas nas nádegas em presídio de Rio Branco.

Uma mulher foi presa, na tarde deste domingo (16), tentando entrar com droga escondida nas nádegas. O flagra ocorreu no Presídio Francisco d’Oliveira Conde, durante o horário de visita. O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou que os policiais penais deram voz de prisão à visitante quando detectaram que ela escondia quantidade de maconha e cocaína nas partes íntimas.

Ela foi flagrada quando passava pela revista no aparelho de scanner corporal. Os policiais detectaram uma imagem suspeita na região das nádegas da mulher e ela foi, então, levada à sala de revista onde acabou retirando uma barra de uma substância aparentando ser maconha e outra cocaína.

Ainda de acordo com o Iapen-AC, a carteira de visitante da mulher foi apreendida e ela foi levada para a Delegacia de Flagrantes (Defla). Um procedimento administrativo vai ser aberto para apurar qual seria o destino da droga.

Ainda neste domingo, uma outra visitante foi presa durante a manhã quando tentava entrar com droga e tabaco escondidos nas partes íntimas. O caso também ocorreu no FOC e vai ser investigado pelo Iapen. Do G1 Acre