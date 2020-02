O assunto mais comentado em qualquer rodada de conversa em Cruzeiro do Sul é a Operação Presságio, que foi desencadeada pela Polícia Federal e resultou em diversos cumprimentos de mandatos de buscas e apreensões na cidade.

O alvo da polícia federal são os contratos da ONG: CBCN e a prefeitura do município, ambos acusados de desviar recursos da administração, através de práticas fraudulentas.

A operação ocorreu durante todo dia de sexta-feira (14), sendo que não se sabe ainda sobre seus desdobramentos, pois as informações repassadas pela Polícia não trazem detalhes.

Em agenda na cidade de Manaus – AM, onde foi acompanhar o andamento da construção de uma unidade fluvial de saúde que em breve será entregue ao município, o prefeito Ilderlei Cordeiro se diz bastante tranqüilo e até elogiou as investigações da Polícia.

Um comunicado circular assinado pelo secretário de Planejamento, com as ordens do prefeito Ilderlei Cordeiro, convoca todos os servidores efetivos, nomeados e provisórios, para se fazerem presentes em uma reunião ampla e aberta.

O encontro estar marcado para esta segunda-feira (17), na praça do centro cultural da cidade. O comunicado causou estranheza em muitas pessoas, afinal, se o assunto é relacionado as questões funcionais não justificaria ser em um local aberto como é a praça.