Quando afirmamos que Aldemir Lopes do MDB é o manda chuva da oposição no município de Brasileia (mesmo após sua prisão), muitos duvidam, mas temos a confirmação a cada que se passa, prova disso foi a posse da prima da futura parceira de Aldemir, Leila Galvão.

Neste sábado, o governo do estado do Acre por meio da Secretaria Estadual de Educação, realizou a reinauguração do núcleo de educação de Brasileia, e com isso a posse da nova gestora do Núcleo, Profª. Maria Cecília. Seria esta a primeira indicação de Leila Galvão na turma de Aldemir? Já que Leila Galvão e Maria Cecília são primas.

A solenidade contou com a presença do secretário Estadual de Educação, Mauro Sérgio, autoridades municipais e estaduais, onde representando a Câmara de vereadores foi o vereador Joelso Pontes e não podendo faltar no dispositivo de honra. O Mestre Guru!! Aquele que dá as cartas na oposição de Brasileia!!!

Para quem duvida que o Aldemir continua dando pitaco na oposição, deve levar em consideração que com a aproximação do processo eleitoral no município, Aldemir começa a fazer exposição de sua figura.

A redação do 3 de Julho não está questionando a competência da nova gestora Maria Cecília, segundo informações o “mestre Guru” sonha em voltar a comandar a prefeitura de Brasileia, mesmo não sendo prefeito.

Aldemir é quem está articulando a possível ida de Leila para o MDB, para que assim possa decidir de uma vez por todas se vai ou não concorrer as eleições de 2020, já que o MDB não tem um nome a altura da atual gestora do município.

Vale ressaltar que além da prima de Leila, o cunhado já faz parte da oposição, onde assumiu a vice-presidência do partido de Aldemir.