A Prefeitura de Brasiléia através da Gerência de Esportes, iniciou neste sábado, 15, mais uma edição da Taça de Futebol de Areia de Brasiléia.

“Quero parabenizar a Prefeitura de Brasiléia pela realização do campeonato em nosso bairro. Parabéns a todas as equipes pela participação, bom campeonato para todos”, finalizou.

Já é uma tradição no município a realização desse campeonato de areia, na quadra do Bairro Samaúma e a atual gestão faz questão de resgatar as tradições locais e principalmente, proporcionar entretenimento e lazer, através do esporte, à população.

O Gerente Municipal de Esportes, Clebson Venâncio, que fez a abertura do campeonato representando a Prefeita Fernanda Hassem, destacou a importância da atividade.

“A gestão da Prefeita Fernanda Hassem sempre preocupada com o esporte está realizando hoje a abertura do campeonato. As equipes que vão participar estão de parabéns e desejamos que seja um campeonato tranquilo e de muita integração e alegria”, disse o Gerente de Esportes.

O campeonato terá a duração de 80 dias, contando com a participação de 14 equipes, com atletas de todos os bairros de Brasiléia e uma equipe de Epitaciolândia.

Taça de Futebol de Areia de Brasiléia é uma realização da Prefeitura de Brasiléia com o apoio da Bets Gold.