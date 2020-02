O Senador Sérgio Petecão (PSD), participou neste sábado (15) de uma reunião com todas as lideranças da Comunidades do Eixo, localizada na Vila Verde km 58 da Estrada Transacreana.

Reunidos, os presidentes de associações e líderes comunitários, apresentaram as reivindicações, com foco principal a recuperação da Ac-90, a Transacreana, e ramais paralelos.

Na oportunidade, o parlamentar federal, que deu apoio para a realização do evento, ouviu atentamente as reivindicações apresentadas aos secretário do governo do estado – EMATER, SEPA, ITERACRE e Secretaria de Segurança, além do INCRA, que em suas falas apresentaram ações para atender as solicitações das comunidades.

A prefeita de Rio Branco, Socorro Nery, afirmou que já no início deste ano o executivo municipal estará desenvolvendo ações de melhorias de curto e médio prazo, em diversas áreas com foco na saúde e educação.

Ao final do encontro, um dos organizadores da reunião, senhor José Augusto, ao agradecer ao senador pelo apoio, considerou o evento um grande passo para a superação dos problemas que afligem as comunidades a anos. São problemas desde a segurança até os de falta de ramais.

Nas palavras do Parlamentar acreano, que colocou o mandato a disposição de todos, a superação dos problemas só será possível por meio do diálogo sincero entre governo e a população e que estará transmitindo as reivindicações anotadas ao Governador Gladson Cameli e que continuará articulando ainda mais recurso, a exemplo da emenda para ramais a ser executada, ações que visem melhorar a vida dos que vivem nas comunidades com o cuidado típico de um legítimo representante do povo.