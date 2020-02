Da assessoria – A prefeita de Rio Branco Socorro Neri participou neste sábado (15) de um encontro com produtores rurais, na Vila Verde, localizada no km 58 da estrada Transacreana. O evento, organizado pelos presidentes dos sindicatos, cooperativas e associações de produtores rurais contou com a presença de representantes do governo do Estado, parlamentares das câmaras Federal, Municipal e Senado Federal, além de secretários estaduais e municipais.

O objetivo, segundo os organizadores, é buscar soluções para recuperação da estrada e ramais, bem como a regularização de terras, melhoria na área de assistência técnica, crédito agrícola e uma política de segurança pública capaz de tranquilizar a população local. Os líderes rurais também discutiram melhorias na saúde e cobraram ações na área da educação.

Socorro Neri destacou a busca constante de sua gestão para promover a otimização, a capacidade de organização e a gestão no campo, com geração de renda nas atividades agropecuárias, melhorando as condições de vida da população, através de um processo de desenvolvimento econômico e sociocultural, ambientalmente sustentável e com equidade de gênero. “Fico aliviada em ver os dirigentes do Estado apontando um senário mais otimista nessas áreas para 2020”, disse.

A prefeita disse também que no dia 25 de abril, a exemplo do ano passado, está planejando o Programa Prefeitura na Comunidade. Antecedendo a ação haverá uma manutenção de vias na Vila Verde, além de uma manutenção na Vila Manoel Marques, onde em abril será entregue uma Unidade Básica de Saúde naquela comunidade.

“Terá limpeza profunda dos espaços comuns da vila, iluminação pública e na área da Educação vamos implantar ainda nesse semestre a primeira creche da Transacreana, que será na Vila Verde. Temos dois caminhos, construir uma sala anexo a Escola Terezinha Miguéis ou alugando casas que comporte a demanda, se houver disponibilidade local. Quanto ao médico que atende aqui, ele ainda faz parto do Programa Mais Médico, do governo Federal e nós vamos substituir esse excelente profissional, ao final de seu contrato, por um médico concursado”, ressaltou.

A prefeita falou também que está em discussão a melhoria do atendimento na unidade de saúde da vila e no que tange ao atendimento odontológico, estre, será reforçado com o Programa Cuidando do Seu Sorriso. Destacou a continuidade do apoio da Prefeitura ao escoamento da produção na região com transporte que vai de comunidade em comunidade, apoio as feiras agrícolas e disse que esse ano mecanização programada será fortalecida. Para isso o município investiu mais de R$ 1,5 milhões.

Também realçou o fomento sonbredi com lona plástica para quem produz hortaliças e em parceria com a Cooperativa do seu Bené, a Prefeitura fortalece a destoca para produção de farinha e derivados. Lembrou aos ribeirinhos do Riozinho do Rola que em 10 março começa o Programa Saúde Itinerante que vai visitar para 11 pontos ao longo do rio.

“Ficamos satisfeitos com as explicações da prefeita Socorro Neri que tem feito um trabalho forte e nos apresentou soluções para as demandas das comunidades rurais, que dizem respeito ao município, analisando as peculiaridades de cada uma. Vamos continuar lutando porque nosso pleito se baseia fundamentalmente em acesso, segurança apoio a agricultura”, pontuou Dorivaldo Lacerda, presidente da Associação de produtores da Vila Verde.

Durante o encontro houve uma intensa participação dos agricultores que colocaram as suas necessidades, assim como explicaram sua metodologia de produção em seus diversos segmentos.

Para o senador Sergio Petecão já faz um tempo que ele escuta os pequenos produtores nas várias localidades rurais do município. “Eu penso que as reivindicações que eles estão fazendo aqui são justas. Precisamos encontrar uma solução, não sei se através de emendas parlamentares ou através da Prefeitura, a verdade, é que precisa ser feito alguma coisa aqui na Transacreana. Estou à frente da coordenação da bancada parlamentar do Acre, tenho procurado ajudar dentro das minhas possibilidades a todos os municípios, mas não é só isso, a segurança aqui, precisa melhorar muito”, destacou.