Senador Sérgio Petecão (PSD), participou na noite desta sexta-feira (14), de uma reunião com o Comando do Exército brasileiro e os demais parlamentares da Bancada Federal, onde foi tratado assuntos voltados para a segurança da população acreana.

Na oportunidade o parlamentar ouviu do Gen. Brigadeiro Luciano Batista Lima, Comandante da 17ª Brigada e Infantaria de Selva, as ações que a instituição militar vem realizando na região, onde salientou da importância dos Programas Estratégicos do Exército para viabilizar a modernização e o desenvolvimento de novas capacidades na Força Terrestre, que sejam compatíveis para o combate das ameaças do século XXI.

Neste contexto, com intenção de expandir o SISFRON( Sistema de Segurança de Fronteira) para a região de fronteira do Acre, o General Gen. Brigadeiro Luciano Batista, solicitou ao Senador e aos demais parlamentares, apoio na destinação de orçamento compatível para a área de Defesa, através da destinação de emendas de bancada federal para o avanço dos Programas Estratégicos, além de anunciar a implantação de dois colégios militares.

Após ouvir atentamente as demandas solicitadas pelo General, o Senador Petecão, que é Primeiro Secretario do Senador Federal, se colocou a disposição para ajudar articular os recursos para ampliar ainda mais a atuação do Exército brasileiro na região.

Veja o Vídeo: