O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) se reuniu nesta sexta-feira (14), em Brasília, com o presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Leonardo Rolim, que garantiu ao parlamentar acreano que não fechará nenhuma agência da Previdência no Estado do Acre.

“Sempre recebo relatos da população falando sobre as dificuldades com o atendimento no INSS e levei ao presidente do instituto as reivindicações que ouvi, ele me garantiu que não fechará nenhum posto do INSS, e que ainda deverá agilizar o atendimento dos peritos nas agências”,

Dados fornecidos pela Gerência Executiva do INSS no Acre mostram números expressivos de atendimentos. Só em Tarauacá nos últimos três anos foram 35.934, fazendo uma média mensal de 971 atendimentos por mês, e a grande maioria na forma presencial, o que torna essencial a presença de uma agência física para milhares de contribuintes que moram no Estado.

O presidente do INSS também anunciou que próxima semana deverá ser editada pelo Governo Federal uma Medida Provisória, que convocará peritos aposentados para retornar as agências da Previdência, para assim diminuir as filas de contribuintes que aguardam a aposentadoria.