A Prefeitura de Brasiléia está realizando mais uma edição do Programa Brasiléia + Saúde nos dias 14, 15 e 16, na Unidade Básica de Saúde Tufic Mizael Saady, com as especialidades de cardiologia, oftalmologia e exames e procedimentos de endoscopia, ecocardiograma e ultrassonografia.

O programa criado pela prefeitura visa atender a demanda reprimida do município assegurando atendimentos básicos e especializados para a comunidade. Essa é a quarta edição do programa que já atendeu somente em 2019 mais de 5.000 mil pacientes da zona rural e da cidade.

Dona Luzia Pereira conhecida como Dalda disse ser muito importante os atendimentos em Brasiléia: “Muito importante a gente receber atendimento aqui sem precisar ir para Rio Branco, e aqui fui atendida, minha família foi atendida. Então agradeço a prefeita Fernanda Hassem que criou o Brasiléia mais Saúde e a equipe que nos atende muito bem”, finalizou.

O Secretário de Saúde Francisco Borges, destacou a importância do atendimento. “É um compromisso da Prefeita Fernanda Hassem com a população e são pessoas que estavam agendadas para serem atendidas em Rio Branco e a gente trouxe mais uma edição do programa, para atender as demandas reprimidas, e em março faremos outro atendimento”, destacou o secretário.

O Programa tem como objetivo principal atender a demanda de Brasiléia evitando transtornos e gastos à população em ter que se deslocar até Rio Branco para receber atendimento de especialistas que não tem em Brasiléia.

Para receber o atendimento é necessário que o paciente pegue o encaminhamento na UBS e faça toda documentação na Secretaria Municipal de Saúde de Brasiléia.

É a gestão garantindo atendimento especializado e de qualidade à população que necessita. Saúde em primeiro lugar.