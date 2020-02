Uma manhã repleta de brincadeiras e muita diversão foi o que marcou a atividade, realizada pela prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria de Educação, para todas as crianças da rede municipal de ensino, o Bye Bye Férias, que aconteceu nesta sexta-feira 14, no clube do Serviço Social do Comércio (Sesc), de Brasiléia.

Esse é o segundo ano que o evento recreativo é realizado, em parceria com o Sesc, e visa proporcionar momentos de lazer e diversão, totalmente gratuitos aos alunos das escolas municipais, antes do início das aulas.

O evento contou com a participação da equipe municipal, secretários e assessores, dos gestores das escolas municipais, da Socorro Frota Jacinto Dias, da Creche Roma Emilse, Antônia Ferreira, Menino Jesus Sandra Lins, Elizete Braga dos Pastorinhos, vereadores Rogério Pontes, presidente da Câmara e vereadores Edu Queiroz, Antônio Francisco e Mário Jorge.

A gestora da escola Os Pastorinhos, Elizete Braga, parabenizou a realização do evento. “Quero parabenizar a equipe que organizou o evento, as crianças gostaram muito, foi um dia de alegria e diversão para eles, trouxeram o Circo Pepa que está na cidade. Eu quero só parabenizar a equipe da educação que organizou, vimos no olhar de cada um o quanto as crianças ficaram felizes”, disse a gestora.

Dona Roclecia, mãe de uma das crianças, destaca que o evento foi muito especial para as crianças. “Gostei muito do evento, foi muito especial para todas as crianças, nunca tinha visto uma apresentação como essa do Circo Pepa. Que a prefeitura possa continuar realizando atividades como essa. Parabéns à prefeita Fernanda Hassem e toda sua equipe”, ressaltou.

A Secretária Municipal de Educação, Luíza Amaral, agradeceu a participação da comunidade e comemorou o sucesso do projeto.

“Quero agradecer as crianças, os pais, e toda equipe da prefeitura que vieram participar do Bye Bye Férias, foi uma festa muito linda. A prefeita Fernanda Hassem tem um carinho especial pelas nossas crianças, e toda equipe se uniu para realizar um dia especial com muitas brincadeiras para proporcionar alegria e diversão para as nossas crianças e adolescentes da rede municipal”, destacou.

A atual gestão faz questão de promover atividades como essa, para que a população tenha acesso também ao entretenimento e lazer.