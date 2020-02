Manifestando o desejo de estar ainda mais próxima dos servidores da Educação e falando sobre os novos desafios, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, abriu o encontro com diretores e coordenadores das escolas e creches municipais, na manhã desta sexta-feira, 14, no auditório da Associação de Municípios do Acre (Amac). “Este é o lugar em que mais gosto de estar na gestão: a educação. Que esse ano, juntos possamos tornar nossas escolas ainda mais atrativas, ambientes ativos de aprendizado”, disse.

Além da prefeita, o presidente do Colegiado de Diretores das Escolas Públicas do Acre (Codep), Valquirio Firmino, a chefe de gabinete da Prefeitura, Rozária de Lima e o secretário Municipal de Educação, Moisés Diniz também participaram do encontro que reuniu mais de 80 diretores e coordenadores da educação.

“Queremos agradecer a prefeita estar nesse momento conosco, nos trazendo tão boas notícias e atendendo nossas reinvindicações. Aproveito para agradecer pela disposição de nos receber e manter o diálogo aberto e direto com a Educação de Rio Branco”, enfatizou Valquirio.

Socorro Neri explicou que a organização para volta às aulas começou em janeiro com a limpeza dos terrenos das escolas e entorno, feita pela Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), e anunciou que a equipe voltará antes do início do ano letivo para mais uma revisão.

Melhoria na condição de trabalho e valorização dos servidores

A principal reinvindicação da categoria é o Projeto de Lei que garante mudanças e correções no Plano de Cargos e Carreiras (PCCR) e a gratificação de diretores e coordenadores, bem como o reajuste na gratificação de diretores e coordenadores.

A prefeita também anunciou o pagamento do adicional de insalubridade para as merendeiras na folha de pagamento de fevereiro. “Essa é uma reinvindicação de mais de 30 anos. Em 2019 nós pactuamos esse pagamento, e já estamos cumprindo”, disse Neri.

Outra medida anunciada pela prefeita é a garantia de reforço da Secretaria Municipal de Educação (Seme) dentro das escolas, com a contratação de estagiários. Além disso, na próxima segunda-feira, 17, Socorro Neri dá posse a 676 novos servidores da educação, aprovados no último concurso público. Fato histórico para a gestão do município. “Pela primeira vez na história da gestão de Rio Branco teremos 100% do quadro de professores efetivos. Em tempos de crise, conseguirmos garantir isso é uma vitória, uma grande conquista”, enfatizou.

“Nós estamos saindo daqui muito felizes com tantas boas noticias. Estamos nos sentindo valorizados como profissionais. Trabalhar em um ambiente como este anunciado aqui pela prefeita, nos incentiva a buscar ainda mais conhecimento. A educação só tem a ganhar”, declarou a diretora da escola José Potyguara, Denise de Souza.

Apoio aos pais e alunos

Como forma de ajudar os pais e responsáveis dos alunos, em 2019 a Prefeitura assumiu a responsabilidade de comprar o material escolar dos alunos, que já está sendo entregue nas escolas. A prefeita também garantiu que no meio do ano será feita uma nova compra.