O Senador Sérgio Petecão (PSD) participou na manhã desta-sexta-feira (14) da inauguração da Unidade de Saúde da Família, Raimunda Bitencourt da Silva, localizada na Vila do Incra, pertencente ao município de Porto Acre.

A atividade de inauguração contou com a presença de outras autoridades do município como: prefeito, secretário municipal de saúde e outros.

Vale frisar que a obra é fruto de uma emenda parlamentar destinado pelo senador Petecão no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para que a obra pudesse ser feita e entregue para a população.

Na oportunidade, Petecão destacou que o importante é se colocar no lugar de quem precisa para que possam suprir parte da necessidade dos moradores daquela localidade, isso porque uma unidade de saúde é de grande importância para a comunidade e como senador seu dever é de contribuir para que esses projetos sejam executados.

“Eu que aqui agradecer o Prefeito Bené pela consideração e deixar claro que eu costumo dizer que o mandato de senador que eu ocupo não é meu e sim do povo que me deu, e como representante do povo eu vou estar sempre de mãos dadas com as prefeituras destinando recursos para que a comunidade seja sempre beneficiadas, destinei esses 400 mil para que fosse executada a obra desta unidade de saúde e vou continuar destinando mendas pois eu sei que é uma necessidade das prefeituras, pois sabemos que só a prefeitura não tem condições de realizar obras então com parceria podemos alcançar os nossos objetivos de proporcionar uma qualidade de vida vocês”, concluiu Petecão.