Após cinco meses, a família de Gabriel Martins Nery de Araújo, de 19 anos, continua as buscas pelo jovem que desapareceu no dia 14 de outubro do ano passado em Cruzeiro do Sul e não foi mais visto.

A família distribui fotos do jovem em redes sociais e pede para quem tiver notícias avisar a família.

“O que quero é que se ele tiver em alguma cidade que entre em contato com a gente, e se alguém tiver informação, ou tiver visto ele, que ligue para a gente, se for uma coisa certa”, pede a mãe de Araújo, Maria Nery.

Maria contou que o filho, no dia do desaparecimento, tinha avisado que iria caminhar com um amigo e não voltou mais e nem deu notícias. O rapaz morava sozinho em um apartamento do bairro Morro da Glória.

Maria explicou também que não sabe o motivo de o filho ter desaparecido. Ela acredita que ele esteja vivo, mas relata a angústia de não ter notícias.

“É muito angustiante, porque a gente não sabe como ele está, o que está acontecendo. Mas, tenho certeza que não aconteceu nada de ruim. Acho que ele quis tirar um tempo. Mas, queria que ele pelo menos ele me procurasse”, lamenta.

Recompensa

A família de Araújo está oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil por qualquer informações sobre o paradeiro do rapaz.

Em um vídeo, gravado no dia 26 janeiro, Maria, que mora em Manaus (AM), fez um apelo para que o filho volte para casa ou que dê notícias de seu paradeiro.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela família. O caso é investigado pela Polícia Civil.

A reportagem não conseguiu contato com o delegado Lindomar Ventura, citado pela família como responsável pela investigação. Por Alcinete Gadelha, G1 Acre