Secom/TRT14 – A entrega foi feita pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), ministro Brito Pereira, e pelo corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Lelio Bentes Corrêa, em solenidade realizada na primeira reunião de 2020 do Colégio de Presidentes e Corregedores de Tribunais Regionais do Trabalho (Coleprecor). Na ocasião, o certificado foi recebido pelo vice-presidente do TRT-RO/AC, desembargador Shikou Sadahiro, e pelo diretor-geral do Regional, Lélio Lopes Ferreira Junior.

“A Justiça do Trabalho demonstra com esse esforço o compromisso com a eficiência e eficácia da prestação jurisdicional”, afirmou Sadahiro.

O TRT de Rondônia e Acre foi o oitavo TRT a concluir a migração. Outros 12 tribunais também receberam a premiação, sendo eles: 7ª Região (CE), 16ª Região (MA), 6ª Região (PE), 11ª Região (AM/RR), 20ª Região (SE), 4ª Região (RS), 13ª Região (PB), 17ª Região (ES), 18ª Região (GO), 21ª Região (RN), 22ª Região (PI) e 24ª Região (MS).

O selo 100% PJe foi criado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho para incentivar os TRTs a migrarem rapidamente os autos físicos para o Sistema PJe, buscando a melhora da prestação jurisdicional.

De acordo com a Corregedoria-Geral, 97% da totalidade de processos físicos existentes em toda a Justiça do Trabalho migraram para o sistema, e cerca de 150 mil ainda devem tramitar pelo novo sistema.