O Senador Sérgio Petecão (PSD) esteve participando na tarde desta quinta-feira (13) do encontro entre os prefeitos de todos os municípios do estado, realizado na Associação dos Municípios do Acre que contou com a presença do Governador Gladson Cameli (PP) e do diretor do programa Calha Norte.

Na oportunidade o senador acreano destacou a importância do diretor do Calha Norte neste encontro, tendo em vista que o maior porte de emendas da bancada federal está no referido programa.

O senador Petecão explicou que as emendas estão no Calha Norte devido eles ter uma estrutura grande capaz de suprir as necessidades desta localidade e também por conhecer muito bem a região amazônica.

“Nós conseguimos liberar com mais celeridade os recursos que é de fundamental importância, eu confesso que estou muito feliz, eu vinha conversando com o diretor do Calha Norte e vi o compromisso que ele tem aqui com nosso estado, inclusive ele já morou aqui no Acre e conhece bem as nossas necessidades”, destacou o parlamentar.

